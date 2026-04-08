Laon

Courses hippiques à Laon

Chemin des prés de la ville Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Les courses de chevaux reprennent à Laon !

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à ce premier après-midi de courses de la saison, alors RV à celui de Laon à partir de 13h30 ! .

Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Horse racing resumes at Laon!

L’événement Courses hippiques à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Laon