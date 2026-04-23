Exposition à Laon Message personnel Laon
Exposition à Laon Message personnel Laon samedi 2 mai 2026.
Laon
Exposition à Laon Message personnel
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:30:00
fin : 2026-05-07 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09
Une artiste laonnoise exposée à la MAL !
S’inscrivant dans la continuité de ses recherches autour de la figure humaine et de sa reproduction, ce nouveau projet de l’artiste Manon Pellan ouvre un champ d’exploration inédit, mêlant dessin et impression. L’exposition propose une réflexion sensible sur l’intime, entre technicité et délicatesse, un rendez-vous à ne pas manquer !
RV à l’Espace Bernard-Noël de la MAL ! (du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
A Laonnoise artist on show at the MAL!
L’événement Exposition à Laon Message personnel Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon
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