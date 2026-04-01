Concert des Jazz’Titudes à Laon Anne Carleton quintet Laon

Laon

Concert des Jazz’Titudes à Laon Anne Carleton quintet

Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Profitant de cette Journée internationale du Jazz, la chanteuse Anne Carleton, entourée de musiciens virtuoses, vous propose un voyage inattendu dans la vie et l’œuvre d’un génie du XXe siècle, le compositeur et pianiste George Gershwin.

Anne se réjouit de vous emmener dans sa vision picturale et contemporaine de ses thèmes préférés.

Une promenade onirique dans la vie de George, car comme il l’a dit lui-même, La vie ressemble beaucoup au jazz. Elle est plus belle quand on improvise.

RV au Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon à 19h30 !

Profitant de cette Journée internationale du Jazz, la chanteuse Anne Carleton, entourée de musiciens virtuoses, vous propose un voyage inattendu dans la vie et l’œuvre d’un génie du XXe siècle, le compositeur et pianiste George Gershwin.

Anne se réjouit de vous emmener dans sa vision picturale et contemporaine de ses thèmes préférés.

Une promenade onirique dans la vie de George, car comme il l’a dit lui-même, La vie ressemble beaucoup au jazz. Elle est plus belle quand on improvise.

RV au Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon à 19h30 ! .

Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org

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English :

Taking advantage of International Jazz Day, singer Anne Carleton, surrounded by virtuoso musicians, takes you on an unexpected journey into the life and work of a 20th-century genius, composer and pianist George Gershwin.

Anne is delighted to take you on a pictorial and contemporary vision of her favorite themes.

A dreamlike stroll through George’s life, for as he himself said, Life is a lot like jazz. It’s more beautiful when you improvise.

See you at the Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon at 7.30pm!

L’événement Concert des Jazz’Titudes à Laon Anne Carleton quintet Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon