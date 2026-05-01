Laon

Repair café à Laon

13 Place Jacques Prévert Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !

RV dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale Ile-de-France de 14h à 17h…

Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !

RV dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale Ile-de-France de 14h à 17h… .

13 Place Jacques Prévert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 70 09 cij.aisne@gmail.com

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English :

Let’s repair your everyday items (household appliances, computers, office equipment, etc.) together for free!

Meet at Espace de Vie Sociale Ile-de-France from 2pm to 5pm…

L’événement Repair café à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Laon