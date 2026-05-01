Repair café à Laon Laon
Repair café à Laon Laon samedi 23 mai 2026.
Laon
Repair café à Laon
13 Place Jacques Prévert Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !
RV dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale Ile-de-France de 14h à 17h…
Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !
RV dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale Ile-de-France de 14h à 17h… .
13 Place Jacques Prévert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 70 09 cij.aisne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s repair your everyday items (household appliances, computers, office equipment, etc.) together for free!
Meet at Espace de Vie Sociale Ile-de-France from 2pm to 5pm…
L’événement Repair café à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Fête des vélos en folie à Laon Laon 20 mai 2026
- Spectacle à Laon Un garçon ordinaire Laon 21 mai 2026
- Exposition à Laon Voitures, épures… Laon 22 mai 2026
- Théâtre à Laon Si Laon m’était contée Laon 22 mai 2026
- Circuit Historique de Laon Laon 23 mai 2026