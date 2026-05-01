Exposition à Laon Voitures, épures… Laon
Exposition à Laon Voitures, épures… Laon vendredi 22 mai 2026.
Laon
Exposition à Laon Voitures, épures…
Place du Général Leclerc Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27
Une expo photo de François Bouthors à retrouver à l’occasion du Circuit Historique de Laon !
RV dans le hall de l’Hôtel de Ville les 22 & 26/05 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, et le 27/05 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h !
Une expo photo de François Bouthors à retrouver à l’occasion du Circuit Historique de Laon !
RV dans le hall de l’Hôtel de Ville les 22 & 26/05 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, et le 27/05 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h ! .
Place du Général Leclerc Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30
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English :
A photo exhibition by François Bouthors at the Circuit Historique de Laon!
See you in the Town Hall on May 22 & 26 from 10am to 12pm and 1:30pm to 5pm, and on May 27 from 10am to 12pm and 1:30pm to 4pm!
L’événement Exposition à Laon Voitures, épures… Laon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Laon
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