Circuit Historique de Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

35e édition de cette montée historique à l’assaut de la Montagne Couronnée de Laon, et encore l’occasion d’admirer nombre de voitures anciennes (environ 700), autos classiques et youngtimers, en provenance de toute l’Europe pour une parade alliant patrimoine urbain et automobile dans Laon et ses environs ! Et cette année, ce seront les marques Aston Martin et Dino qui tiendront le haut du pavé !

Programme complet à venir prochainement…

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 83 58 circuit-historique-laon@orange.fr

English :

the 35th edition of this historic climb up Laon?s Montagne Couronnée will once again provide an opportunity to admire some 700 classic cars and youngtimers from all over Europe, in a parade combining urban and automotive heritage in and around Laon! And this year, Aston Martin and Dino will be in the limelight!

Full program coming soon…

German :

ausgabe dieses historischen Aufstiegs auf den Montagne Couronnée von Laon und wieder eine Gelegenheit, zahlreiche Oldtimer (ca. 700), klassische Autos und Youngtimer aus ganz Europa bei einer Parade zu bewundern, die das städtische und automobile Erbe in Laon und Umgebung verbindet! Dieses Jahr werden die Marken Aston Martin und Dino die Hauptrolle spielen!

Das vollständige Programm wird in Kürze veröffentlicht…

Italiano :

la 35ª edizione di questa storica scalata della Montagne Couronnée di Laon offrirà ancora una volta l’opportunità di ammirare circa 700 auto d’epoca e youngtimers provenienti da tutta Europa in una parata che combina patrimonio urbano e automobilistico a Laon e dintorni! Quest’anno, Aston Martin e Dino saranno protagoniste!

Programma completo in arrivo…

Espanol :

la 35ª edición de esta subida histórica a la Montagne Couronnée de Laon será una vez más la ocasión de admirar unos 700 coches clásicos y youngtimers procedentes de toda Europa en un desfile que combina patrimonio urbano y automovilismo en Laon y sus alrededores Este año, Aston Martin y Dino serán los protagonistas

Próximamente el programa completo…

