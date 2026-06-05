Marché artisanal et nocturne à Laon Laon
Marché artisanal et nocturne à Laon Laon vendredi 5 juin 2026.
Laon
Marché artisanal et nocturne à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Un marché en soirée… à Laon !
De nombreux exposants seront présents en ville basse de Laon en grande soirée, venez nombreux !
Un événement organisé par l’association Laon Ma Zone…
RV rue Eugène Leduc de 17h à 21h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 97 76 33 laonmazone@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening market… in Laon!
L’événement Marché artisanal et nocturne à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au Boulodrome à Laon LAON Laon 6 juin 2026
- Salon du Paranormal au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON LAON Laon 6 juin 2026
- Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon 7 juin 2026
- Sortie nature à Laon Tour des remparts sensoriel et historique Laon 7 juin 2026
- Courses hippiques à Laon Laon 7 juin 2026