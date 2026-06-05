Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal et nocturne à Laon Laon

Marché artisanal et nocturne à Laon Laon vendredi 5 juin 2026.

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Laon

Marché artisanal et nocturne à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Un marché en soirée… à Laon !
De nombreux exposants seront présents en ville basse de Laon en grande soirée, venez nombreux !
Un événement organisé par l’association Laon Ma Zone…

RV rue Eugène Leduc de 17h à 21h !   .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 97 76 33  laonmazone@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening market… in Laon!

L’événement Marché artisanal et nocturne à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Laon

À voir aussi à Laon (Aisne)