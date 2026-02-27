Laon

Concert à Laon Le Choeur du Sud

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 !

Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

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English :

Enter the world of Europe’s largest Ch?ur and Frank Castellano Chef de Ch?ur!

See you in the MAL’s Guy-Sabatier theater at 8:30pm!

L’événement Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Pays de Laon