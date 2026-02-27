Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon
Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon samedi 6 juin 2026.
Laon
Concert à Laon Le Choeur du Sud
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 34 – 34 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 !
Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86
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English :
Enter the world of Europe’s largest Ch?ur and Frank Castellano Chef de Ch?ur!
See you in the MAL’s Guy-Sabatier theater at 8:30pm!
L’événement Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Pays de Laon
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