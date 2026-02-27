Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon

Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon samedi 6 juin 2026.

Adresse : 2 Place Aubry

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 34 34 Tarif de base plein tarif

Laon

Concert à Laon Le Choeur du Sud

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 !
Entrez dans l’univers du plus grand Chœur d’Europe et de Frank Castellano Chef de Chœur !

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 !   .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the world of Europe’s largest Ch?ur and Frank Castellano Chef de Ch?ur!

See you in the MAL’s Guy-Sabatier theater at 8:30pm!

L’événement Concert à Laon Le Choeur du Sud Laon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Pays de Laon

À voir aussi à Laon (Aisne)