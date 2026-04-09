Courses hippiques à Laon Laon
Courses hippiques à Laon Laon dimanche 7 juin 2026.
Laon
Courses hippiques à Laon
Chemin des prés de la ville Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses !
RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 !
Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses !
RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 ! .
Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr
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English :
Organized by the Société des Courses de Laon, come and take part in this afternoon of racing!
See you at Laon racecourse from 1.30pm!
L’événement Courses hippiques à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon
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