Laon

Dîner-concert à Laon Monokini

111 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une chanteuse et trois musiciens qui font du rock’n’roll et du twist, une musique qui file la banane, qui soulève l’enthousiasme, qui fait danser et qui fait du bien !

A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable)

Une chanteuse et trois musiciens qui font du rock’n’roll et du twist, une musique qui file la banane, qui soulève l’enthousiasme, qui fait danser et qui fait du bien !

A retrouver à La FabriK dès 20h30 ! (réservation indispensable) .

111 avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 35 20

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English :

A singer and three musicians who make rock?n?roll and twist, a music that gives you bananas, that raises enthusiasm, that makes you dance and that feels good!

At La FabriK from 8:30pm! (booking essential)

L’événement Dîner-concert à Laon Monokini Laon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Laon