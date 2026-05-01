Soirée concert à Laon Laon
Soirée concert à Laon Laon samedi 30 mai 2026.
Laon
Soirée concert à Laon
1A Rue Georges Ermant Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée concert chez le brasseur de Laon !
Venez profiter de bonnes bières, d’une bonne musique et d’une ambiance festive, avec ce soir le groupe Nestlerode and Schumacher !
RV à la Brasserie de la Montagne Couronnée à partir de 19h30 ! .
1A Rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 68 85 44 bmc.laon@yahoo.com
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English :
Concert evening at the Laon brewery!
L’événement Soirée concert à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Laon
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