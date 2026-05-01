Laon

Soirée concert à Laon

1A Rue Georges Ermant Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée concert chez le brasseur de Laon !

Venez profiter de bonnes bières, d’une bonne musique et d’une ambiance festive, avec ce soir le groupe Nestlerode and Schumacher !

RV à la Brasserie de la Montagne Couronnée à partir de 19h30 ! .

1A Rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 68 85 44 bmc.laon@yahoo.com

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English :

Concert evening at the Laon brewery!

L’événement Soirée concert à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Laon