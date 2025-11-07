Concert à Laon Cap’n’roll Laon
Concert à Laon Cap’n’roll Laon vendredi 29 mai 2026.
Concert à Laon Cap’n’roll
Rue Fernand Christ Laon Aisne
Début : 2026-05-29 20:00:00
2026-05-29
Décibels en vue à CapNo !
Une nouvelle édition de ce partenariat entre les services culturels de la Ville de Laon et l’association Loisirs & Culture afin de proposer un nouveau rendez-vous autour de la création musicale actuelle et régionale… (détail du programme dévoilé prochainement)
RV au Centre social Cap’No de Laon à 20h ! (durée 2h) .
Rue Fernand Christ Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
Decibels in sight at CapNo!
German :
Dezibel in Sicht in CapNo!
Italiano :
Decibel in vista al CapNo!
Espanol :
¡Decibelios a la vista en CapNo!
