Concert à Laon Cap’n’roll Laon vendredi 29 mai 2026.

Rue Fernand Christ Laon Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-05-29 20:00:00
2026-05-29

Décibels en vue à CapNo !
Une nouvelle édition de ce partenariat entre les services culturels de la Ville de Laon et l’association Loisirs & Culture afin de proposer un nouveau rendez-vous autour de la création musicale actuelle et régionale… (détail du programme dévoilé prochainement)

RV au Centre social Cap’No de Laon à 20h ! (durée 2h)   .

Rue Fernand Christ Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86  mal@ville-laon.fr

English :

Decibels in sight at CapNo!

German :

Dezibel in Sicht in CapNo!

Italiano :

Decibel in vista al CapNo!

Espanol :

¡Decibelios a la vista en CapNo!

