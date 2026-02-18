Fête de la nature à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Envie d’un bon bol d’air au pied de la ceinture des remparts de Laon, à l’abri des arbres pour fêter la nature ?

La Ville de Laon vous accueille en famille à découvrir, flâner, rêver, jouer et se régaler autour du thème de la nature spectacles, ateliers créatifs, lecture de contes, conférences, découvertes de savoir-faire, plaisir des papilles et sensations natures sont au programme de cette cinquième édition ! (programme complet à venir prochainement).

RV tout le week-end sur la Promenade Saint-Martin à Laon de 11h à 19h ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

Want a breath of fresh air at the foot of the ramparts of Laon, under the shelter of the trees to celebrate nature?

L’événement Fête de la nature à Laon Laon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT du Pays de Laon