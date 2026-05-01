Laon

Rencontre d’auteur à Laon

Place Jacques de Troyes Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez rencontrer et échanger avec les auteurs Raymond Prunier, Pierre Commeine et James de Rekeneire !

RV à la médiathèque de Montreuil à 18h30…

Venez rencontrer et échanger avec les auteurs Raymond Prunier, Pierre Commeine et James de Rekeneire !

RV à la médiathèque de Montreuil à 18h30… .

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 26 87 94

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English :

Meet and chat with authors Raymond Prunier, Pierre Commeine and James de Rekeneire!

Rendezvous at the Montreuil media library at 6:30pm…

L’événement Rencontre d’auteur à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon