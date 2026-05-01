Rencontre d’auteur à Laon Laon
Rencontre d’auteur à Laon Laon vendredi 29 mai 2026.
Laon
Rencontre d’auteur à Laon
Place Jacques de Troyes Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez rencontrer et échanger avec les auteurs Raymond Prunier, Pierre Commeine et James de Rekeneire !
RV à la médiathèque de Montreuil à 18h30…
Venez rencontrer et échanger avec les auteurs Raymond Prunier, Pierre Commeine et James de Rekeneire !
RV à la médiathèque de Montreuil à 18h30… .
Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 26 87 94
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English :
Meet and chat with authors Raymond Prunier, Pierre Commeine and James de Rekeneire!
Rendezvous at the Montreuil media library at 6:30pm…
L’événement Rencontre d’auteur à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon
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