Concert à Laon de l’Orchestre de Picardie Laon

Concert à Laon de l’Orchestre de Picardie
Rue Marcellin Berthelot Laon Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-26 20:30:00
Le traditionnel rendez-vous avant l’été à Laon proposé par l’ADAMA, avec cette année au programme Heroic Strokes of the Bow de Judith Weir Concerto pour violoncelle de Samuel Barber Symphonie n°101 L’Horloge de Franz Joseph Haydn…
RV à l’église Saint-Martin de Laon à 20h30 ! (durée 1h45)
Rue Marcellin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
The traditional pre-summer rendezvous in Laon proposed by ADAMA, with this year’s program: Judith Weir’s Heroic Strokes of the Bow Samuel Barber’s Cello Concerto Franz Joseph Haydn’s Symphony No. 101 ‘The Clock’ ?
See you at Saint-Martin church in Laon at 8:30pm! (duration: 1h45)
German :
Das traditionelle Treffen vor dem Sommer in Laon, das von ADAMA angeboten wird, mit folgendem Programm: Heroic Strokes of the Bow von Judith Weir Cellokonzert von Samuel Barber Symphonie Nr. 101 L’Horloge von Franz Joseph Haydn?
Wir treffen uns um 20:30 Uhr in der Kirche Saint-Martin in Laon! (Dauer: 1 Stunde 45 Minuten)
Italiano :
Il tradizionale appuntamento pre-estivo a Laon organizzato da ADAMA, con un programma che quest’anno comprende Heroic Strokes of the Bow di Judith Weir Cello Concerto di Samuel Barber Symphony No. 101 ‘The Clock’ di Franz Joseph Haydn?
Ci vediamo alla chiesa Saint-Martin di Laon alle 20.30! (durata: 1 ora e 45 minuti)
Espanol :
Tradicional cita estival en Laon organizada por ADAMA, con un programa que este año incluye Los heroicos golpes de arco de Judith Weir Concierto para violonchelo de Samuel Barber Sinfonía nº 101 ‘El reloj’ de Franz Joseph Haydn..
Nos vemos en la iglesia Saint-Martin de Laon a las 20:30 h (duración: 1 hora y 45 minutos)
