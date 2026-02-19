Sortie nature à Laon Tour des remparts sensoriel et historique Laon

Sortie nature à Laon Tour des remparts sensoriel et historique

Imaginez le paysage en fonction des époques, découvrir les plantes par le toucher, l’odorat… Écouter les oiseaux de la ville et reconnaître leur chant… Une balade sensorielle à pratiquer en famille !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon (réservation obligatoire car nombre de places limité lieu de RV et horaire communiqués à la réservation durée 2h)

English :

Imagine the landscape through the ages, discover plants by touch and smell? Listen to the city’s birds and recognize their songs? A sensory stroll for the whole family!

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne in partnership with the City of Laon (booking essential as places are limited meeting point and time to be communicated upon booking duration: 2h)

