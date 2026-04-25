Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au Boulodrome à Laon LAON Laon
Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au Boulodrome à Laon LAON Laon samedi 6 juin 2026.
Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au Boulodrome à Laon LAON Laon 6 et 7 juin gratuit
RDV les 06 et 07 juin 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON. 70 exposants – 20 conférences. ENTREE GRATUITE
**Salon du Bien-être** et des Arts Divinatoires **“Yozenco” au Boulodrome** (Espace Polyvalent) dans la **ville de Laon**
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– Samedi 06 juin 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 07 juin 2026 de 10:00 à 19:00
**ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES**
Un rendez-vous IMMANQUABLE pour **découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels** du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.
**CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de LAON !**
– 70 exposants
– 20 conférences et ateliers gratuits
– 1 espace foodtrucks
– 5 univers :
*** L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…
*** Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…
*** L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…
*** L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…
*** Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, astrologie…
Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.
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**INFORMATIONS PRATIQUES**
– Lieu de l’Evenement : Boulodrome (Espace Polyvalent) – Avenue Charles de Gaulle – 02000 Laon
**Un événement en tournée dans toute la France**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T19:00:00.000+02:00
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https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-boulodrome-laon/ https://yozenco.com/salons/france/laon/161-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires-de-laon
LAON 02000 Semilly Laon 02000 Aisne
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