Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au Boulodrome à Laon LAON Laon 6 et 7 juin gratuit

RDV les 06 et 07 juin 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON. 70 exposants – 20 conférences. ENTREE GRATUITE

**Salon du Bien-être** et des Arts Divinatoires **“Yozenco” au Boulodrome** (Espace Polyvalent) dans la **ville de Laon**

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– Samedi 06 juin 2026 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 07 juin 2026 de 10:00 à 19:00

**ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES**

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour **découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels** du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de LAON !**

– 70 exposants

– 20 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

*** L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

*** Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

*** L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

*** L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

*** Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

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**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Lieu de l’Evenement : Boulodrome (Espace Polyvalent) – Avenue Charles de Gaulle – 02000 Laon

**Un événement en tournée dans toute la France**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T19:00:00.000+02:00

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https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-boulodrome-laon/ https://yozenco.com/salons/france/laon/161-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires-de-laon

LAON 02000 Semilly Laon 02000 Aisne



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