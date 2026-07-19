Informations pratiques

Laon

Concert à Laon de la Stroud Choral Society

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

L’une des plus anciennes chorales du Royaume-Uni en concert gratuit à Laon !

À l’occasion de sa tournée dans le nord de la France, cette chorale amateur britannique passe par Laon et réunit entre quarante et cinquante choristes adultes et jeunes; elle est dirigée par Simon Bell, son directeur musical, qui sera accompagné pour l’occasion à l’orgue de Nicholas Freestone, directeur adjoint de la musique de la cathédrale de Worcester.

Au répertoire, des compositions de Harwood, Victoria, Monteverdi, Fauré, Howells, S. S. Wesley, Geraint, Lewis et Haendel…

RV dans la cathédrale de Laon à 20h ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

One of the oldest choirs in the United Kingdom in a free concert in Laon!

L’événement Concert à Laon de la Stroud Choral Society Laon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT du Pays de Laon