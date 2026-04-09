Laon

Courses hippiques à Laon

Chemin des prés de la ville Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses “Toutes et tous en selle… Quand l’activité vélocipédique rencontre les courses”…

RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 !

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses “Toutes et tous en selle… Quand l’activité vélocipédique rencontre les courses”…

RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 ! .

Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr

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English :

Organized by the Société des Courses de Laon, come and take part in this afternoon of racing ?Toutes et tous en selle? When cycling meets racing?

See you at the Laon racecourse from 1.30pm!

L’événement Courses hippiques à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon