Informations pratiques

Laon

Les Impromptus de l’été à Laon

32 rue Georges Ermant Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Un parcours musical en trois temps à Laon durant l’été !

En juillet et août, profitez de trois sets musicaux en déambulation d’abord au départ de la chapelle des Templiers, puis vers la rue Châtelaine en suite avant d’aboutir sur la place du parvis de la cathédrale.

Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine de Laon au rythme de la musique, dans une ambiance estivale et conviviale. Nous vous attendons nombreux !

RV dans la cour du Musée du Pays de Laon pour le départ ! .

32 rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

A three-part musical journey in %E0 Laon this %E9t%E9!

L’événement Les Impromptus de l’été à Laon Laon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays de Laon