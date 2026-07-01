Informations pratiques

Exposition intitulée « Le Visible & l’Invisible » dans le cloître à Laon 18 – 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Accès par l’Office de Tourisme, place du Parvis, ville haute.

Exposition jusqu’au 1er novembre 2026 aux heures d’ouverture et conditions habituelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chaque jour, des centaines de regards se posent sur la cathédrale Notre-Dame de Laon. Mais voir n’est pas toujours regarder.

Avec Le Visible & l’Invisible, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et l’Office de Tourisme proposent une exposition qui invite à dépasser l’évidence, à interroger notre perception, et à redécouvrir un monument familier sous un angle inédit.

Entre regards d’artistes et exploration de détails habituellement hors de portée, cette exposition offre une expérience sensible, accessible à tous.

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ La cathédrale Notre-Dame de Laon actuelle est l’héritière d’un ancien édifice, bâti sous les Carolingiens et détruit lors de l’insurrection communale de 1112. La mi-XIIe siècle, époque d’expansion économique et urbaine, verra le début du chantier de ce qui restera comme l’un des plus beaux exemples de gothique dit primitif…En effet, la nouvelle construction fait la part belle à la lumière, avec son élévation à quatre niveaux (arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes), ses larges roses, luminosité qui est rehaussée par l’utilisation de la pierre calcaire pour sa construction. Achevée vers 1235, la cathédrale connaîtra une grande restauration courant XIXe, puis de nouveau depuis les années 2000.

A noter que l’édifice accueille depuis le 3/09/2021 un « Bleuet de la mémoire » (œuvre réalisée par l’artiste Matt Seaward) offert par l’évêque de Durham (GB) en souvenir des soldats tombés durant la Première Guerre. Concernant ses horaires d’ouverture, la cathédrale est ouverte chaque jour de 8h à 18h30 et peut se visiter librement…

Chaque jour, des centaines de regards se posent sur la cathédrale Notre-Dame de Laon. Mais voir n’est pas toujours regarder.

© Communauté d’Agglomération du Pays de Laon