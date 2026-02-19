Fête de la bière à Laon

Laon Aisne

2026-08-29

fin : 2026-08-29

2026-08-29

On ne fait pas les choses à moitié en fêtant le demi à Laon !

Une troisième édition de cette fête qui met le houblon à l’honneur pas loin de 30 bières pression locales et régionales, la présence de brasseurs, mais aussi des espaces de jeux pour enfants, de la restauration sur place et des concerts !

RV le 29/08 sur la Promenade Saint-Martin à Laon ! .

