Fête de la bière à Laon Laon

Laon Aisne
Gratuit
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
2026-08-29
On ne fait pas les choses à moitié en fêtant le demi à Laon !
Une troisième édition de cette fête qui met le houblon à l’honneur pas loin de 30 bières pression locales et régionales, la présence de brasseurs, mais aussi des espaces de jeux pour enfants, de la restauration sur place et des concerts !
RV le 29/08 sur la Promenade Saint-Martin à Laon ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France banzaifamily02@gmail.com
We don’t do things by halves when we celebrate the half in Laon!
