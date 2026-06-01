Fête de la Musique 2026 à Laon Laon
Fête de la Musique 2026 à Laon Laon dimanche 21 juin 2026.
Laon
Fête de la Musique 2026 à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la Musique, c’est à Laon, bien évidemment !
La Fête de la Musique à Laon, ou quand villes haute et basse sont investies par les décibels pour cette 45e édition de multiples scènes vont de nouveau éclore en ville, et ce dès 15h30 jusque tard dans la soirée !
Et voici le programme complet dans le lien web ci-contre ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Fête de la Musique is in Laon, of course!
L’événement Fête de la Musique 2026 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon
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