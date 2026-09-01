Informations pratiques

Lormaison

Brocante à Lormaison

Lormaison Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Brocante particuliers et professionnels.

Sur place producteurs, artisans, créateurs, artistes.

Tombola, buvette er restauration rapide.

Brocante particuliers et professionnels.

Sur place producteurs, artisans, créateurs, artistes.

Tombola, buvette er restauration rapide. .

Lormaison 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 27 17 47 01

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English :

Flea market featuring both private sellers and professionals.

On-site: farmers, artisans, designers, and artists.

Raffle, refreshment stand, and fast food.

L’événement Brocante à Lormaison Lormaison a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre