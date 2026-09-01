Brocante à Lormaison Lormaison
dimanche 13 septembre 2026 · Lormaison
Informations pratiques
Lormaison
Brocante à Lormaison
Lormaison Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Brocante particuliers et professionnels.
Sur place producteurs, artisans, créateurs, artistes.
Tombola, buvette er restauration rapide.
Brocante particuliers et professionnels.
Sur place producteurs, artisans, créateurs, artistes.
Tombola, buvette er restauration rapide. .
Lormaison 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 27 17 47 01
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English :
Flea market featuring both private sellers and professionals.
On-site: farmers, artisans, designers, and artists.
Raffle, refreshment stand, and fast food.
L’événement Brocante à Lormaison Lormaison a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre