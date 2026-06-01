Moÿ-de-l’Aisne

Brocante à Moÿ-de-l’Aisne

Moÿ-de-l’Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

C’est jour de brocante le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Moÿ de l’Aisne, organisée par l’association Le centre social.

Renseignements et réservations au 0323077879

C’est jour de brocante le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Moÿ de l’Aisne, organisée par l’association Le centre social.

Renseignements et réservations au 0323077879 .

Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 78 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s flea market day on Sunday June 14, 2026 from 8am to 6pm in Moÿ de l’Aisne, organized by the association Le center social.

Information and bookings at 0323077879

L’événement Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois