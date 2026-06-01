Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne
Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne dimanche 14 juin 2026.
Moÿ-de-l’Aisne
Brocante à Moÿ-de-l’Aisne
Moÿ-de-l’Aisne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
C’est jour de brocante le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Moÿ de l’Aisne, organisée par l’association Le centre social.
Renseignements et réservations au 0323077879
C’est jour de brocante le dimanche 14 juin 2026 de 8h à 18h à Moÿ de l’Aisne, organisée par l’association Le centre social.
Renseignements et réservations au 0323077879 .
Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 78 79
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English :
It’s flea market day on Sunday June 14, 2026 from 8am to 6pm in Moÿ de l’Aisne, organized by the association Le center social.
Information and bookings at 0323077879
L’événement Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois
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