Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne
Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne dimanche 14 juin 2026.
Moÿ-de-l’Aisne
Brocante à Moÿ-de-l’Aisne
Moÿ-de-l’Aisne Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le centre social et culturel de la vallée de l’Oise organise une Brocante à Moÿ-de-l’Aisne le dimanche 14 juin de 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Réservation au 03 23 07 78 79
5€ les 5 mètres.
Le centre social et culturel de la vallée de l’Oise organise une Brocante à Moÿ-de-l’Aisne le dimanche 14 juin de 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Réservation au 03 23 07 78 79
5€ les 5 mètres. .
Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 78 79
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English :
The Centre Social et Culturel de la Vallée de l’Oise is organizing a Brocante in Moÿ-de-l’Aisne on Sunday June 14 from 8am to 6pm.
Refreshments and catering on site.
Book on 03 23 07 78 79
5? per 5 meters.
L’événement Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois
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