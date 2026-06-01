Moÿ-de-l’Aisne

Brocante à Moÿ-de-l’Aisne

Moÿ-de-l’Aisne Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le centre social et culturel de la vallée de l’Oise organise une Brocante à Moÿ-de-l’Aisne le dimanche 14 juin de 8h à 18h.

Buvette et restauration sur place.

Réservation au 03 23 07 78 79

5€ les 5 mètres.

Le centre social et culturel de la vallée de l’Oise organise une Brocante à Moÿ-de-l’Aisne le dimanche 14 juin de 8h à 18h.

Buvette et restauration sur place.

Réservation au 03 23 07 78 79

5€ les 5 mètres. .

Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 78 79

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English :

The Centre Social et Culturel de la Vallée de l’Oise is organizing a Brocante in Moÿ-de-l’Aisne on Sunday June 14 from 8am to 6pm.

Refreshments and catering on site.

Book on 03 23 07 78 79

5? per 5 meters.

L’événement Brocante à Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois