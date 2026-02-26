Brocante à Pontarmé Pontarmé

Pontarmé

Brocante à Pontarmé

7 Route de Thiers Pontarmé Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La brocante de Pontarmé aura lieu dimanche 14 juin 2026 dans les rues du village, de 8h à 18h. Entrée gratuite. Entre 100 et 200 exposants, particuliers et pros. Deux buvettes, restauration chaude, WC et camion de recyclerie en fin de journée. Venez chiner !

Dimanche 14 juin 2026, la commune de Pontarmé accueillera une grande brocante vide‑greniers, installée dans les rues du village. L’événement se tiendra de 8h00 à 18h00 et proposera une ambiance conviviale et animée tout au long de la journée.

Entre 100 et 200 exposants, particuliers comme professionnels, seront présents pour proposer une multitude d’objets jouets, décoration, livres, vêtements, vaisselle, meubles, trésors anciens ou trouvailles inattendues. Une occasion parfaite pour chiner, flâner et faire de bonnes affaires au cœur d’un village chaleureux.

L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs. Pour rendre la journée encore plus agréable, plusieurs aménagements sont prévus

Deux buvettes avec restauration chaude,

Des WC accessibles,

Un parking pour faciliter l’arrivée des visiteurs,

Et même la présence d’un camion de la recyclerie en fin de brocante pour donner une seconde vie aux objets non vendus.

Un rendez‑vous idéal pour profiter d’un dimanche de juin, découvrir Pontarmé autrement et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

7 Route de Thiers Pontarmé 60520 Oise Hauts-de-France +33 7 83 37 56 50

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English :

The Pontarmé flea market will take place on Sunday June 14, 2026 in the village streets, from 8am to 6pm. Free admission. Between 100 and 200 exhibitors, individuals and professionals. Two refreshment stands, hot food, WC and recycling truck at the end of the day. Come and bargain!

L’événement Brocante à Pontarmé Pontarmé a été mis à jour le 2026-02-26 par Chantilly-Senlis Tourisme