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Brocante à Réveillon Réveillon

Brocante à Réveillon Réveillon dimanche 30 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 51310 Réveillon

Département : Marne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Réveillon

Brocante à Réveillon

Place de l’église Réveillon Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.Tout public
Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.

Les exposants, exclusivement non alimentaires, vous proposeront une multitude d’objets à chiner et de trésors à dénicher.

Une restauration rapide sera assurée sur place et des toilettes seront à disposition des visiteurs.

Une belle occasion de flâner et de profiter d’une agréable journée estivale au cœur du village !   .

Place de l’église Réveillon 51310 Marne Grand Est   comitedesfetes-reveillon@orange.fr

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English : Brocante à Réveillon

On Sunday, August 30, 2026, join us at Place de l’Église Évêque for a day filled with great deals and a friendly atmosphere.

L’événement Brocante à Réveillon Réveillon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne