Réveillon

Brocante à Réveillon

Place de l’église Réveillon Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.Tout public

Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.

Les exposants, exclusivement non alimentaires, vous proposeront une multitude d’objets à chiner et de trésors à dénicher.

Une restauration rapide sera assurée sur place et des toilettes seront à disposition des visiteurs.

Une belle occasion de flâner et de profiter d’une agréable journée estivale au cœur du village ! .

Place de l’église Réveillon 51310 Marne Grand Est comitedesfetes-reveillon@orange.fr

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English : Brocante à Réveillon

On Sunday, August 30, 2026, join us at Place de l’Église Évêque for a day filled with great deals and a friendly atmosphere.

L’événement Brocante à Réveillon Réveillon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne