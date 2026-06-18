Brocante à Réveillon Réveillon
Brocante à Réveillon Réveillon dimanche 30 août 2026.
Réveillon
Brocante à Réveillon
Place de l’église Réveillon Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.Tout public
Le dimanche 30 août 2026, rendez-vous place de l’église à Réveillon pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité.
Les exposants, exclusivement non alimentaires, vous proposeront une multitude d’objets à chiner et de trésors à dénicher.
Une restauration rapide sera assurée sur place et des toilettes seront à disposition des visiteurs.
Une belle occasion de flâner et de profiter d’une agréable journée estivale au cœur du village ! .
Place de l’église Réveillon 51310 Marne Grand Est comitedesfetes-reveillon@orange.fr
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English : Brocante à Réveillon
On Sunday, August 30, 2026, join us at Place de l’Église Évêque for a day filled with great deals and a friendly atmosphere.
L’événement Brocante à Réveillon Réveillon a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne