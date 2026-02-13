Brocante à Saint-Baudel Saint-Baudel

Brocante à Saint-Baudel

Stade Saint-Baudel Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Ce 1er dimanche de juillet, vous pourrez chiner à Saint-Baudel ! Bonnes affaires de seconde main ou l’objet coup de coeur, c’est le rendez-vous des passionnés ou des chineurs occasionnels.

Venez chiner, flâner et passer une journée conviviale à notre traditionnelle brocante de Saint-Baudel ! Meubles, vêtements, objets insolites, jouets… il y en aura pour tous les goûts .

Stade Saint-Baudel 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 34 53 21

English :

This first Sunday of July, you can bargain at Saint-Baudel! Second hand bargains or the object of your choice, it’s the meeting place for enthusiasts or occasional bargain hunters.

