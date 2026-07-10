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Brocante à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert

dimanche 2 août 2026 · Saint-Bonnet-Elvert

Brocante à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
19380 Saint-Bonnet-Elvert
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Bonnet-Elvert

Brocante à Saint-Bonnet-Elvert

Saint-Bonnet-Elvert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le Comité des Fêtes du village organise une brocante dans le cadre de la fête votive du village.   .

Saint-Bonnet-Elvert 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 29 47 

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English : Brocante à Saint-Bonnet-Elvert

L’événement Brocante à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme

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