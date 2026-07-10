AGENDA · Saint-Bonnet-Elvert
Brocante à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert
dimanche 2 août 2026 · Saint-Bonnet-Elvert
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Elvert
Brocante à Saint-Bonnet-Elvert
Saint-Bonnet-Elvert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Comité des Fêtes du village organise une brocante dans le cadre de la fête votive du village. .
Saint-Bonnet-Elvert 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 29 47
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English : Brocante à Saint-Bonnet-Elvert
L’événement Brocante à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme