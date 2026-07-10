Informations pratiques

Saint-Bonnet-Elvert

Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert

Saint-Bonnet-Elvert Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le comité des fêtes de Saint-Bonnet-Elvert organise la fête votive du village. Cette journée conviviale rassemble habitants et visiteurs autour d’une brocante, d’animations musicales, d’un repas, d’une tombola et d’une restauration sur place. .

Saint-Bonnet-Elvert 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 29 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert

L’événement Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme