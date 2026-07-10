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Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert

dimanche 2 août 2026 · Saint-Bonnet-Elvert

Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
19380 Saint-Bonnet-Elvert
Département
Corrèze
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Bonnet-Elvert

Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert

Saint-Bonnet-Elvert Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le comité des fêtes de Saint-Bonnet-Elvert organise la fête votive du village. Cette journée conviviale rassemble habitants et visiteurs autour d’une brocante, d’animations musicales, d’un repas, d’une tombola et d’une restauration sur place.   .

Saint-Bonnet-Elvert 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 29 47 

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English : Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert

L’événement Fête votive à Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert a été mis à jour le 2026-07-10 par Corrèze Tourisme

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