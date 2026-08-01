Brocante à Saint-Just-Sauvage Stade Henri Homon Saint-Just-Sauvage

Informations pratiques

Saint-Just-Sauvage

Brocante à Saint-Just-Sauvage

Stade Henri Homon D440 Saint-Just-Sauvage Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août 2026, dès 6h00, rendez-vous à Saint-Just-Sauvage pour une grande brocante.Tout public

Le samedi 15 août 2026, dès 6h00, rendez-vous à Saint-Just-Sauvage pour une grande brocante.

Venez flâner parmi les stands, chiner de bonnes affaires et dénicher des objets insolites ou des trésors oubliés.

Une restauration et une buvette seront proposées sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale.

Un rendez-vous idéal pour les amateurs de chine et de belles trouvailles ! .

Stade Henri Homon D440 Saint-Just-Sauvage 51260 Marne Grand Est +33 3 26 80 02 74

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English : Brocante à Saint-Just-Sauvage

On Saturday, August 15, 2026, starting at 6:00 a.m., come to Saint-Just-Sauvage for a big flea market.

L’événement Brocante à Saint-Just-Sauvage Saint-Just-Sauvage a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Sézanne et sa région