Saint-Remy-sous-Broyes

Brocante à Saint-Rémy-sous-Broyes

Rue de l’Ancien Four Saint-Remy-sous-Broyes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner dans une ambiance conviviale lors de la brocante de Saint-Remy-sous-Broyes, le 31 mai 2026 de 6h00 à 18h00.Tout public

Venez chiner dans une ambiance conviviale lors de la brocante de Saint-Remy-sous-Broyes, le 31 mai 2026 de 6h00 à 18h00, rue de l’Ancien Four.

Profitez d’un emplacement gratuit pour exposer et d’une journée animée avec restauration sur place, structure gonflable pour les enfants et une ambiance chaleureuse.

Une belle occasion de faire de bonnes affaires et de passer un agréable moment en famille ! .

Rue de l’Ancien Four Saint-Remy-sous-Broyes 51120 Marne Grand Est +33 6 49 77 82 89

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English : Brocante à Saint-Rémy-sous-Broyes

Come and hunt for bargains in a friendly atmosphere at the Saint-Remy-sous-Broyes flea market, on May 31, 2026 from 6:00 am to 6:00 pm.

L’événement Brocante à Saint-Rémy-sous-Broyes Saint-Remy-sous-Broyes a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région