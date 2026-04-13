Villeneuve-la-Lionne

Brocante à Villeneuve-la-Lionne

Place de l’église Villeneuve-la-Lionne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1er mai 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Villeneuve-la-Lionne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !Tout public

Le vendredi 1er mai 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Villeneuve-la-Lionne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !

Entre stands variés et ambiance conviviale, petits et grands trouveront leur bonheur décoration, objets anciens, vêtements, jouets et bien plus encore.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trouvailles et de bonnes affaires ! .

Place de l’église Villeneuve-la-Lionne 51310 Marne Grand Est +33 3 26 81 52 84

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English : Brocante à Villeneuve-la-Lionne

On Friday, May 1, 2026, come and browse at the Villeneuve-la-Lionne flea market, the ideal place to find unique objects and bargains!

L’événement Brocante à Villeneuve-la-Lionne Villeneuve-la-Lionne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région