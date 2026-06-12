Villiers-aux-Corneilles

Brocante à Villiers-aux-Corneilles

Centre Ville Villiers-aux-Corneilles Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet 2026, le Comité des fêtes de Villiers-aux-Corneilles vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle.Tout public

Le dimanche 26 juillet 2026, le Comité des fêtes de Villiers-aux-Corneilles vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle.

Venez flâner entre les stands, chiner des objets insolites, dénicher de bonnes affaires et profiter d’une journée conviviale au cœur du village.

Pour agrémenter votre visite, une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place tout au long de la journée.

Un rendez-vous estival à ne pas manquer pour les amateurs de brocantes et de moments de partage ! .

Centre Ville Villiers-aux-Corneilles 51260 Marne Grand Est +33 7 80 09 82 33

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English : Brocante à Villiers-aux-Corneilles

On Sunday, July 26, 2026, the Villiers-aux-Corneilles Festival Committee invites you to its annual flea market.

L’événement Brocante à Villiers-aux-Corneilles Villiers-aux-Corneilles a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région