Cœuvres-et-Valsery

Brocante Abbaye de Valsery

D171 Cœuvres-et-Valsery Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La première brocante de l’Abbaye de Valsery vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 dans un cadre historique exceptionnel.

Exposants, musique, animations, tombola, buvette, visites guidées et ateliers taille de pierre une brocante nouvelle génération mêlant ambiance conviviale et esprit foire expo.

Au sein de la propriété de l’association de l’Abbaye de Valsery, venez vivre une journée brocante comme pas d’autres.

Entrée visiteurs gratuite et places exposants/artisans gratuites sur réservation.

La première brocante de l’Abbaye de Valsery vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 dans un cadre historique exceptionnel.

Exposants, musique, animations, tombola, buvette, visites guidées et ateliers taille de pierre une brocante nouvelle génération mêlant ambiance conviviale et esprit foire expo.

Au sein de la propriété de l’association de l’Abbaye de Valsery, venez vivre une journée brocante comme pas d’autres.

Entrée visiteurs gratuite et places exposants/artisans gratuites sur réservation. .

D171 Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 38 83 71 contact@valsery.fr

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English :

The first Valsery Abbey flea market will be held on Sunday June 7, 2026 in an exceptional historic setting.

Exhibitors, music, entertainment, tombola, refreshments, guided tours and stone-cutting workshops: a new-generation flea market combining a friendly atmosphere with a fairground spirit.

Come and experience a flea market day like no other, on the property of the Valsery Abbey Association.

Free admission for visitors and free places for exhibitors/craftsmen on reservation.

L’événement Brocante Abbaye de Valsery Cœuvres-et-Valsery a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois