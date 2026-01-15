Journée en forêt avec après-midi à l’abbaye de Valsery Cœuvres-et-Valsery
D171 Cœuvres-et-Valsery Aisne
Début : 2026-10-18 09:30:00
Balade de 8km le matin
Pique-nique tiré des coffres des voitures.
Rendez-vous sur le parking de l’abbaye de Valsery pour un départ à 9h30.
D171 Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 38 32 53
English :
8km morning walk
Picnic from the trunks of the cars.
Meet at the Valsery Abbey parking lot for a 9:30am departure.
