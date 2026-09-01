Brocante ACAP Meschers-sur-Gironde
dimanche 13 septembre 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Brocante ACAP
Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par l’ACAP
Participer à une brocante, c’est une excellente opportunité de faire le tri !
Visiteurs, vous aimez chiner, chercher, marchander pour trouver ce dont vous avez besoin ? Alors profitez de cette brocante pour faire affaire !
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Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acap.meschers@gmail.com
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English :
Organized by ACAP
Attending a flea market is a great opportunity to declutter!
Visitors, do you enjoy browsing, searching, and haggling to find what you need? Then take advantage of this flea market to score a %AB great deal %BB!
L’événement Brocante ACAP Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-16 par Royan Atlantique
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