Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Brocante ACAP

Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par l’ACAP



Participer à une brocante, c’est une excellente opportunité de faire le tri !



Visiteurs, vous aimez chiner, chercher, marchander pour trouver ce dont vous avez besoin ? Alors profitez de cette brocante pour faire affaire !

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Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acap.meschers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by ACAP

Attending a flea market is a great opportunity to declutter!



Visitors, do you enjoy browsing, searching, and haggling to find what you need? Then take advantage of this flea market to score a %AB great deal %BB!

L’événement Brocante ACAP Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-16 par Royan Atlantique