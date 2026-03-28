Brocante animalière et marché du terroir

8 rue des roses Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vos armoires sont pleines de matériels et d’accessoires pour vos animaux ? Alors il est temps de faire du tri et de leur offrir une seconde vie

Nous organisons une brocante animalière (chien, chat, cheval, matériel équitation, NAC)

Cette brocante spécial animaux sera couplée d’un marché artisanal de créateurs et producteurs locaux.

Baptême à poney en main selon la météo

Restauration salée (foodtrucks) et sucrée (crêpes…) avec buvette toute la journée.

L’emplacement est au prix de 5€ les 2.50 m

Pour les artisans et les particuliers souhaitant exposer vendre, les inscriptions seront par mail infos.equides.hamois@gmail.comTout public

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8 rue des roses Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 81 95 43 71 lesequideshamois@gmail.com

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English :

Are your cupboards full of equipment and accessories for your pets? Then it’s time to sort through them and give them a second life

We organize a pet flea market (dog, cat, horse, riding equipment, NAC)

This special pet flea market will be accompanied by a craft market featuring local creators and producers.

Pony rides in hand, weather permitting

Savoury (foodtrucks) and sweet (crêpes…) refreshments all day.

Pitches are priced at 5? per 2.50 m

Craftsmen and private individuals wishing to exhibit or sell their wares can register by e-mail: infos.equides.hamois@gmail.com

L’événement Brocante animalière et marché du terroir Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME