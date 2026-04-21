La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham
La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham vendredi 8 mai 2026.
Basse-Ham
La foire à la brocante et à l’artisanat
Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez faire de bonnes affaires, restauration, buvette et animations enfants.Tout public
0 .
Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr
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English :
Come and get a bargain, with food, refreshments and children’s entertainment.
L’événement La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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