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La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham

La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Avenue de Nieppe

Ville : 57970 Basse-Ham

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Basse-Ham

La foire à la brocante et à l’artisanat

Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez faire de bonnes affaires, restauration, buvette et animations enfants.Tout public
0  .

Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25  mairie@basse-ham.fr

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English :

Come and get a bargain, with food, refreshments and children’s entertainment.

L’événement La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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