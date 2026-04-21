Basse-Ham

La foire à la brocante et à l’artisanat

Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez faire de bonnes affaires, restauration, buvette et animations enfants.Tout public

0 .

Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and get a bargain, with food, refreshments and children’s entertainment.

L’événement La foire à la brocante et à l’artisanat Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME