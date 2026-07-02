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AGENDA · Névez

Brocante Antiquités Névez

samedi 29 août 2026 · Névez

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
salle des sports impasse du stade
Ville
29920 Névez
Département
Finistère
Tarif

Névez

Brocante Antiquités

salle des sports impasse du stade Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Belle brocante , antiquités à la salle des sports de Névez de 9h à 18h30.   .

salle des sports impasse du stade Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 07 30 50 93 

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English :

L’événement Brocante Antiquités Névez a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC CCA

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