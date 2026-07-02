AGENDA · Névez
Brocante Antiquités Névez
samedi 29 août 2026 · Névez
Informations pratiques
Névez
Brocante Antiquités
salle des sports impasse du stade Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Belle brocante , antiquités à la salle des sports de Névez de 9h à 18h30. .
salle des sports impasse du stade Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 07 30 50 93
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English :
L’événement Brocante Antiquités Névez a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC CCA
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