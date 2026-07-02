Informations pratiques

Névez

Brocante Antiquités

salle des sports impasse du stade Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Belle brocante , antiquités à la salle des sports de Névez de 9h à 18h30. .

salle des sports impasse du stade Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 07 30 50 93

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English :

L’événement Brocante Antiquités Névez a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC CCA