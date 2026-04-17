Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu

La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Poésie et musique

DEBUSSY/BRITTEN/FAURÉ

Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu

Billetterie

– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet

– à la chapelle, une heure avant les concerts

Stationnement

Prairie de la chapelle .

La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA