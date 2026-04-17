Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez
Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez dimanche 16 août 2026.
Névez
Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu
La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Poésie et musique
DEBUSSY/BRITTEN/FAURÉ
Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu
Billetterie
– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet
– à la chapelle, une heure avant les concerts
Stationnement
Prairie de la chapelle .
La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
À voir aussi à Névez (Finistère)
- Sortie nature petites bêtes de l’estran Névez 23 avril 2026
- Sortie nature Petites bêtes du sol Parking du bois du Hénan Névez 30 avril 2026
- Circuit VTT n°41 Névez Névez Finistère 1 mai 2026
- Circuit des Chaumières de Kercanic Névez Finistère 1 mai 2026
- Randonnée de Port-Manec’h Entre mer et rivière Névez Finistère 1 mai 2026