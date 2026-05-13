Fête de l’Aven Névez
Fête de l’Aven Névez samedi 15 août 2026.
Névez
Fête de l’Aven
Port de Port-Manech Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Bagads, cercles celtiques, danse irlandaise, fest-noz, structures gonflables pour les enfants et loterie.
Restauration et buvette midi et soir sardines grillées moules frites cochon grillé, huîtres saucisses merguez.
Parking rue Ar Moor, navette gratuite pour tous jusqu’au port.
Organisé par le Comité d’animation de Port-Manec’h .
Port de Port-Manech Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Fête de l’Aven
L’événement Fête de l’Aven Névez a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA
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