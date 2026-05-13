Névez

Fête de l’Aven

Port de Port-Manech Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bagads, cercles celtiques, danse irlandaise, fest-noz, structures gonflables pour les enfants et loterie.

Restauration et buvette midi et soir sardines grillées moules frites cochon grillé, huîtres saucisses merguez.

Parking rue Ar Moor, navette gratuite pour tous jusqu’au port.

Organisé par le Comité d’animation de Port-Manec’h .

Port de Port-Manech Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Fête de l’Aven

L’événement Fête de l’Aven Névez a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA