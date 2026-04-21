Brocante Arcomps
Brocante Arcomps dimanche 24 mai 2026.
Arcomps
Brocante
Arcomps Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le comité de Saint Blaise vous invite à sa brocante.
Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable à Arcomps ! Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. .
Arcomps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 82 25 03
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English :
The Saint Blaise committee invites you to its flea market.
L’événement Brocante Arcomps a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CHATEAUMEILLANT