Arcomps

Brocante

Arcomps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le comité de Saint Blaise vous invite à sa brocante.

Amateurs de chine, curieux ou simples promeneurs, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable à Arcomps ! Dans une ambiance chaleureuse et champêtre, venez flâner entre les stands, à la recherche de la perle rare ou du petit objet coup de cœur. .

Arcomps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 82 25 03

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English :

The Saint Blaise committee invites you to its flea market.

L’événement Brocante Arcomps a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CHATEAUMEILLANT