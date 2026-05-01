Brocante Aunac-sur-Charente
Brocante Aunac-sur-Charente vendredi 8 mai 2026.
Aunac-sur-Charente
Brocante
Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 05:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
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Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 69 93 91
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English :
L’événement Brocante Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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