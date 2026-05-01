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Brocante Aunac-sur-Charente

Brocante Aunac-sur-Charente vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place du Champ de foire

Ville : 16460 Aunac-sur-Charente

Département : Charente

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 05:30:00

Tarif :

Aunac-sur-Charente

Brocante

Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 05:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

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Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 69 93 91 

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English :

L’événement Brocante Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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