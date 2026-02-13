Marché Agritonus Chenommet Aunac-sur-Charente

Marché Agritonus Chenommet Aunac-sur-Charente samedi 16 mai 2026.

Marché Agritonus

Chenommet 6 rue de chez Piquelot Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Vente de produits fermiers, Artisanat local
Chenommet 6 rue de chez Piquelot Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 35 49 74  jserd2003@yahoo.fr

English :

Farm produce sales, Local crafts

L’événement Marché Agritonus Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente