Sentier de Bellevue Aunac-sur-Charente Aunac-sur-Charente Charente

Sentier de Bellevue Aunac-sur-Charente Chenommet 16460 Aunac-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Une partie de la balade longe la Charente. Chenommet a la même origine que Chenon, dérivé du mot chêne et qui signifie terrain planté de chênes .

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Part of the walk follows the Charente river. Chenommet has the same origin as Chenon, derived from the word « chêne », meaning « land planted with oak trees ».

Deutsch :

Ein Teil des Spaziergangs führt an der Charente entlang. Chenommet hat denselben Ursprung wie Chenon, das vom Wort « chêne » abgeleitet ist und « mit Eichen bepflanztes Land » bedeutet.

Italiano :

Una parte della passeggiata costeggia la Charente. Chenommet ha la stessa origine di Chenon, derivando dalla parola « chêne », che significa « terra coltivata a querce ».

Español :

Parte del paseo discurre junto al Charente. Chenommet tiene el mismo origen que Chenon, derivado de la palabra « chêne », que significa « tierra plantada de robles ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme