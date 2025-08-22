D’une rive à l’autre Location de canoë, paddle

D’une rive à l’autre Location de canoë, paddle 3, la Basse rue 16460 Aunac-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Location au Camping de Magnerit de canoés, paddles avec propositions de parcours flèchés d’une heure à la demi-journée sur la Charente. Une expérience inoubliable qui vous plonge dans un environnement sauvage et particulièrement calme.

https://www.d-une-rive-a-l-autre.fr/ +33 6 71 36 28 82

English :

Canoes and paddles can be rented at Magnerit Camping with suggested signposted routes from one hour to half a day on the Charente. An unforgettable experience that immerses you in a wild and particularly calm environment.

Deutsch :

Auf dem Campingplatz Magnerit können Sie Kanus und Paddelboote mieten, mit Vorschlägen für einstündige oder halbtägige Pfeilfahrten auf der Charente. Ein unvergessliches Erlebnis, bei dem Sie in eine wilde und besonders ruhige Umgebung eintauchen.

Italiano :

Canoe e pagaie a noleggio presso il campeggio Magnerit, con percorsi suggeriti sul fiume Charente per un’ora o mezza giornata. Un’esperienza indimenticabile che vi immerge in un ambiente selvaggio e particolarmente tranquillo.

Español :

Alquiler de canoas y remos en el camping Magnerit, con recorridos propuestos por el río Charente durante una hora o medio día. Una experiencia inolvidable que le sumerge en un entorno salvaje y especialmente tranquilo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme