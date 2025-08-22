Sentier de la Pierre Folle Aunac Aunac-sur-Charente Charente

Sentier de la Pierre Folle Aunac

Sentier de la Pierre Folle Aunac 1, place de la mairie 16460 Aunac-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Belle balade dans la petite commune d’Aunac-sur-Charente, à travers village et champs.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Lovely walk through the village and fields of Aunac-sur-Charente.

Deutsch :

Schöner Spaziergang in der kleinen Gemeinde Aunac-sur-Charente durch Dorf und Felder.

Italiano :

Una bella passeggiata attraverso il villaggio e i campi di Aunac-sur-Charente.

Español :

Un bonito paseo por el pueblo y los campos de Aunac-sur-Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme