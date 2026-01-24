Brocante

Route de la Follaine Azay-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-09-06

Brocante, vide-greniers.

Brocante, vide-greniers. .

Route de la Follaine Azay-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 58 12 mairie-dazay-sur-indre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market, garage sale.

L’événement Brocante Azay-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire